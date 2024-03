L’autonomia municipal i el model de país

Creat: Actualitzat:

Salou i Vila-seca no tenen cap dubte: volen l’arribada del Hard Rock, i segurament amb major insistència que amb PortAventura. Llavors la qüestió es va topar amb la segregació, i tot plegat va constituir un totum revolutum massa dolç perquè la classe política no ho utilitzés en benefici propi. És veritat que no s’ha fet cap enquesta, però també ho és que mitjans i partits polítics portem bombardejant amb informació sobre Hard Rock més d’una dècada i, si considerem la ciutadania prou ben informada, hauríem de convenir que, a nivell local, la correlació de forces és molt favorable al complex d’oci. Ara bé, quan la qüestió arriba a la política parlamentària i, com la segregació en el seu moment, es converteix en una arma política de destrucció massiva, llavors s’exhibeix una altra correlació de forces: la que diu que Barcelona té prou força per tombar projectes a Tarragona. I si fos a l’inrevés? Tarragona tindria prou força per frenar alguna cosa a Barcelona? La resposta és evident.