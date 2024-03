Empresària, emprenedora? Dona

Creat: Actualitzat:

Quan parlem de dona empresària, emprenedora, ho hem de fer des de qualsevol perspectiva que cadascuna ha decidit en el seu camí voluntàriament. Ser empresària, no només és ser CEO, cap d’una multinacional, directora, i de més. La dona que ha decidit quedar-se a casa per administrar la seva llar, també és ser empresària, d’un món on es toquen totes els vessants i que a vegades , disposa de menys recursos que qualsevol direcció. Empresària i emprenedora també és l’exercici d’una professió autònoma, com ser advocadessa, metgessa, escriptora, actriu, periodista, comerciant de barri...

Sigui quina sigui la decisió, cal tenir present l’esforç que com a dones ens suposa realitzar els nostres objectius i aconseguir les nostres fites.

Ens sentirem jutjades i criticades per a realitzar els nostres somnis. Nosaltres tenim les eines per dir prou a la nostra «impostora interna». Diem no a tot allò que ens han dit de nenes «seràs una dona de profit» «Quan estiguis casada». Com a dona decidiré el meu camí.

Molts obstacles a superar, tot i això, els límits i perjudicis que emocionalment ens han imposat en el decurs de la història, no ens han d’aturar.

Hem entrat al segle XXI, un segle en nom femení, ple d’oportunitats on el nostre talent es farà visible. Un camí que cal continuar, com han fet les dones del nostre passat que ens han deixat les seves empremtes que nosaltres hem de continuar per la generació que ens ve darrera. Elles recolliran tot aquest passat i construiran una nova etapa de llibertat i empoderament.

Ara ,com a dona sènior, veig el camí des d’un altre angle i no vull deixar de seguir treballant fins obtenir la fita que ens proposem. Vull acompanyar-vos i transmetre-ho-vos tot allò que com a professional i dona he après.

A vosaltres dones d’avui, tingueu confiança, obriu i expandiu la vostra capacitat de valentia. Amb valentia se superen molts reptes.