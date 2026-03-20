De Bilbao estant
A inicis de setmana vaig ser a Bilbao per donar una conferència en el marc de la presentació del nou pla digital per educació del govern basc, un pla ambiciós i valent per donar suport a la transformació educativa i fer front als reptes de la societat digital en què vivim. El que s’hi respira és el resultat d’anys de continuïtat i d’una aposta sostinguda. El sistema educatiu del País Basc combina autonomia, planificació i recursos. Amb una inversió que s’aproxima al 5% del PIB, el govern pot impulsar projectes a llarg termini, reduir ràtios i dotar els centres de més personal i estabilitat. No és un sistema perfecte, però sí més robust i menys tensionat. La clau no és només pedagògica, sinó estructural: disposen d’un sistema fiscal propi que els permet decidir i sostenir les seves prioritats.
La tornada a Catalunya, en canvi, coincideix amb dies de vaga i mobilització docent. Les reivindicacions són conegudes: millores salarials, reducció de ràtios, menys burocràcia i més recursos per a l’escola pública. Però totes apunten a un mateix nucli: la manca d’inversió. Catalunya destina al voltant del 3,7% del PIB a educació, lluny del 6% que fixa la matira legislació i també lluny de realitats com la basca. El professorat denuncia una sobrecàrrega creixent i una pèrdua de qualitat en l’atenció educativa. No és només una qüestió laboral, sinó de model. Quan falten recursos, tot es ressent: les condicions dels docents, l’atenció a la diversitat i les oportunitats dels alumnes. El que aquests dies es viu als carrers de Catalunya no és un conflicte puntual, sinó el símptoma d’un dèficit estructural, i no només passa en l’àmbit de l’ educació, ahir vaga de metges i no parlem ja de la gran crisi dels transports i comunicacions. L’exemple basc és ben car: sense recursos sostinguts, no hi ha transformació possible.