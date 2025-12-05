Del final de les cartes
Llegim aquests dies que Dinamarca deixarà de repartir cartes a partir de finals del 2025. L’empresa postal nacional ha pres aquesta decisió després de constatar una caiguda sostinguda i molt pronunciada del volum de correspondència: en poc més de dues dècades, l’enviament de cartes s’ha reduït fins a un 90%. Nous tipus de comunicació, la digitalització de l’administració i els nous hàbits socials han fet que el correu tradicional hagi perdut la seva funció principal. La mesura respon, sobretot, a criteris d’eficiència econòmica i d’adequació a la demanda real del servei. Avui dia, la majoria de leș comunicacions personals i institucionals es fan per via electrònica, mentre que el sector de la paqueteria continua creixent, impulsat pel comerç en línia.
En aquest context, el model postal clàssic esdevé difícil de sostenir. Tot i això, la notícia convida a reflexionar sobre els usos que el correu en paper ha mantingut fins ara. L’enviament de cartes personals, postals o felicitacions de Nadal ha anat disminuint, però -per a molts- encara conserva un valor simbòlic que no té la comunicació digital. Que cada vegada escrivim menys cartes no és tant un símptoma de desconnexió com d’un canvi d’hàbits. L’experiència de Dinamarca pot anticipar el que acabi passant en altres països europeus i posa sobre la taula f ins a quin punt aquests canvis afecten no només els serveis, sinó també les petites pràctiques que durant anys van formar part de la nostra vida.