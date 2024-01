Creat: Actualitzat:

No soc gens amic del victimisme i de la queixa tan típiques del Camp de Tarragona com típica és la calçotada. D’allò de remugar que totes les merdes ens les col·loquen “aquí baix”. Perquè la percepció de “les merdes” va per barris i a d’altres punts del país també la deuen tenir. Dit això, em sembla un greuge comparatiu el macrodesplegament que TV3 ha destinat a parlar del vessament de microplàstics a les costes cantàbriques. No en termes absoluts: no en minimitzo pas la gravetat mediambiental. Sinó en relació amb una altra contaminació amb pèl·lets, la que afecta de fa temps les nostres platges, sobretot la de la Pineda. L’alcalde de Vila-seca fa cinc anys que se n’exclama. Cada dia «la nostra» ha informat del vessament del Nord i només un dia va dedicar una petita peça informativa al continuat vessament de la Costa Daurada. No en culpo la Delegació de TV3 a les nostres comarques. Al contrari. Sé com acostuma a anar. Potser s’han fet farts de «vendre» el tema dels pèl·lets a Sant Joan Despí i allà no els ho han «comprat». Només se’n recorden de Santa Bàrbara quan trona, sobretot quan ho fa en altres latituds.

El departament d’Acció Climàtica investiga tretze empreses del Camp de Tarragona per contaminació amb pèl·lets. Doncs bé, ara cal que el Govern hi posi mesures correctores i que TV3 vagi fent un seguiment de quines empreses són, de quin treball fan les entitats ecologistes, etc. Ens mereixem una macroinformació i no una de pela amb cinc o millor dir de pèl·let amb cinc.