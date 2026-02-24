Herois regionals
Ara ja queda una mica lluny, perquè tot va molt de pressa, però la setmana passada ens va néixer un nou heroi. Oriol Cardona, un noi banyolí molt trempat i de la ceba, va guanyar una medalla d’or als Jocs Olímpics d’hivern. Les xarxes i els mitjans catalans van córrer a fer-se seu el triomf de l’esportista, abans que vinguessin els espanyols amb la seva propaganda nacionalista habitual, que sempre és més efectiva que la nostra. També hi va haver merder perquè el COI va aplicar la seva normativa draconiana de no permetre cap bandera que no formi part del seu club restringit. I no, la catalana no figura entre les admeses. No ho ha fet mai, i recordem que a Barcelona 92 hi va haver gent torturada per pretendre que ho fos. A mi se’m va acudir mostrar (i se’m va acusar de mal patriota) l’estranyesa per les primeres declaracions que va fer Cardona a RTVE, on va colar un missatge inquietant. Va dir, en castellà, esclar, que «jo m’estimo més el sol, com tots els espanyols, però en pitjors places hem torejat». Ja sabem que la pressió espanyola sobre l’esport d’elit és molt bèstia, i que sense els patrocinadors i els calés del pla ADO la majoria no tindrien ni la més mínima opció de competir. Però de veritat cal dir aquestes coses humiliants referint-se als tòpics franquistes del sol i els toros, com si estiguéssim als anys 60? Més enllà d’agrair-li a Cardona que no s’emboliqués amb l’estanquera, diria que podem exigir una mica més de responsabilitat nacional als esportistes del país —i a les celebritats en general—, ja que tenen una visibilitat sobredimensionada. Almenys tinc el consol que al Camp de Tarragona no hi nevarà mai prou perquè tinguem aquest problema i que el cúrling només el podem practicar a la platja.