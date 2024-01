Mos foten los lloros

Creat: Actualitzat:

És la notícia més trista de l’any, i això que acabem d’encetar-lo. El dia set de gener es va acomiadar l’espectacle de Port Aventura Aves del Paraíso, que feia 29 temporades (des del primer dia, en un llunyà 1995) que es representava a l’àrea de la Polinèsia del parc salouenc. De fet, era l’últim espectacle que conservava l’esperit original de Port Aventura. Colorista, astracanat i naïf, Makamanu (un nom que es van inventar en maori i que vol dir ‘tirar moixons’) era un espectacle divulgatiu de l’empresa Friends of a Feather (amics de la ploma) com molts que se’n fan arreu del món. Aquí, només era la referència nostàlgica d’un parc que s’ha mercantilitzat fins a l’avorriment i ha perdut tota la màgia original.

Què ha passat? Ningú no ho diu clarament però tothom coincideix en culpar el Parlament de Catalunya i la seva nova llei de bestioletes, que prohibeix fer servir animals en espectacles. En tot cas, els gestors del Port Aventura no volen merders i s’ho han carregat. No se sap que passarà amb el presentador friqui i carismàtic, Paco Navarro. Ni, sobretot, amb els ocells tropicals immigrants, que ja eren nous catalans de ple dret. El guacamai Mike, el lloro Lolita i la cacatua Marta seran expulsats del país i faran cap a algun parc temàtic americà, on els espectacles amb aviram exòtic són una tradició intocable. No com aquí que cada quaranta anys ho hem de destruir tot. Per a mi, amics de ploma acolorida, no sereu mai delinqüents reincidents encara que la deriva d’ultradreta dels governs europeus us faci fora. Us portarem, refugiats, sempre al cor.