Puig i Ferreter
Es fa difícil imaginar que no hi hagi una edició disponible d’A la recerca del temps perdut, de Proust, en francès, o de L’home sense atributs, de Robert Musil, en alemany, totes dues obres magnes amb evidents trets autobiogràfics. Això, en canvi, és exactament el que passa amb El pelegrí apassionat, de Joan Puig i Ferreter, fill de la Selva del Camp i membre del grup modernista de Reus. Certament, el cicle de novel·les del darrer és desigual i, probablement, es troba a una certa distància del que representen Proust o Musil, però que això justifiqui ignorar-lo és dir molt. En realitat, Puig i Ferreter, més enllà dels seus assoliments, és un personatge incòmode per la cultura catalana dominant.
Home de l’exili, conflictiu o, si més no, desavinent, i, abans, personalitat excèntrica, Puig i Ferreter difícilment pot encaixar en la Catalunya endreçada i, en el fons, asèptica, encara que amb ínfules de gran cultura europea, que constitueix l’imaginari del noucentisme i que s’ha anat consolidant com a visió oficial del país. Es tracta d’un imaginari que es dibuixa des de l’ordre noucentista passant per l’oposició (neulida i impotent) al franquisme per consolidar-se amb la nova Catalunya autonòmica dels vuitanta. El silenci que plana sobre Puig i Ferreter és, al meu entendre, un silenci sobre nosaltres mateixos, que contribueix a consolidar una imatge del país que enllaça amb el fariseisme, la superioritat moral i, en darrer terme, la feblesa de la que parlava en una sèrie d’articles fa unes setmanes. Ara que Proa reedita Camins de França, és el moment de recuperar-lo i, potser, ocasió per començar a repensar-nos.