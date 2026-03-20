Dignificar el pacient
La implantació del desfibril·lador automàtic subcutani a l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus marca un abans i un després per a l’atenció sanitària al territori. No es tracta només d’un avenç tecnològic, sinó d’un pas ferm cap a una sanitat més propera, equitativa i centrada en el pacient. Fins ara, les persones que necessitaven aquest dispositiu havien de desplaçar-se fins a Hospital de Sant Pau, amb tot el que això comporta: temps, costos i una càrrega emocional afegida en moments ja de per si delicats.
Que aquest procediment es pugui realitzar a Reus no només redueix aquestes barreres, sinó que dignifica l’experiència del pacient, permetent-li rebre tractament i seguiment en un entorn més proper i familiar. A més, la incorporació del DAI subcutani evidencia la consolidació del centre com a referent en cardiologia i electrofisiologia.
En un context en què sovint es denuncia el desequilibri territorial, notícies com aquesta demostren que és possible avançar cap a una descentralització real dels serveis sanitaris. El repte ara és consolidar i ampliar aquesta línia de treball, perquè la innovació no sigui un privilegi geogràfic, sinó un dret accessible per a tothom.