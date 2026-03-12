Oportunitats
La decisió de l’Ajuntament de Vila-seca d’impulsar la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) arriba en un moment oportú i, sobretot, necessari. El document vigent, aprovat l’any 1993, difícilment pot donar resposta als reptes d’un municipi que ha canviat profundament en tres dècades. El creixement demogràfic sostingut, les noves necessitats d’habitatge i la transformació econòmica exigeixen una mirada actualitzada sobre com ha de créixer la ciutat. Planificar el futur urbanístic no és només dibuixar nous carrers o reservar sòl per a habitatges. És decidir quin model de municipi es vol construir. Però el desenvolupament no depèn només del planejament. Vila-seca es troba en una posició estratègica dins del Camp de Tarragona i projectes com la futura estació intermodal poden representar un salt qualitatiu en connectivitat i oportunitats econòmiques. Per això, les crítiques de l’alcalde al retard en la seva construcció no són menors. No es tracta només d’un equipament local, sinó d’una infraestructura pensada per donar servei a bona part del territori. Allargar els terminis fins al 2030 significa ajornar oportunitats de desenvolupament i competitivitat per a tota la regió.