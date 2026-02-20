Recuperar el carrer
La transformació del carrer Orosi s’ha acabat convertint en una de les experiències més rellevants dels darrers anys a la Part Baixa de Tarragona. No només perquè s’ha aconseguit revertir una situació d’inseguretat cronificada, sinó perquè demostra que la recuperació de l’espai públic és possible quan les polítiques són coherents, sostingudes i valentes. Durant molt de temps, Orosi va simbolitzar tot allò que no hauria de passar en una ciutat: degradació, conflictes , violència i una sensació d’abandonament que castigava especialment els veïns. La remodelació urbanística va marcar un primer pas necessari per dignificar l’entorn. Però el veritable punt d’inflexió va arribar quan l’urbanisme es va veure acompanyat d’una presència policial visible i continuada. La tasca de la Guàrdia Urbana de Tarragona i dels Mossos d’Esquadra, amb patrullatges a peu i una actitud de proximitat, ha estat clau per recuperar la confiança veïnal i trencar la dinàmica d’impunitat que s’havia instal·lat a la zona. Les dades ho confirmen: menys furts, menys robatoris i una davallada clara del nombre total d’infraccions. Igualment determinant ha estat el control dels supermercats 24 hores i les sancions per la venda d’alcohol fora de l’horari permès.