Sense energia
L’Ajuntament de Montblanc no ha aconseguit ‘col·locar’ una gran finca del polígon Cimalsa tot i que n’havia rebaixat el preu. Malgrat l’optimisme municipal, que considera que, tot i que no aconseguirà els diners que inicialment comptava obtenir, acabarà venent la parcel·la, la situació exemplifica les dificultats que ha d’afrontar el creixement industrial. Apunta el consistori que la manca de garanties en la capacitat de subministrament elèctric pot ser un factor determinant que frena l’atractiu de l’oferta de terreny. De fet, no fa gaires dies, el president de l’AEQT i màxim responsable del complex industrial de Repsol ja advertia que tot el procés de descarbonització que ha de realitzar la gran indústria no es podrà fer realitat si no es milloren les infraestructures de subministrament elèctric, ja que el consum els pròxims anys serà molt superior a l’actual. Es tracta d’infraestructures que no es poden planificar d’un dia per l’altre i no n’hi ha prou simplement a signar sobre un document que el 2030 tota l’energia que es consumeixi a Catalunya ha de ser verda. A hores d’ara, ni tan sols sembla que es pugui garantir el subministrament que caldrà ni provinent de combustibles fòssils o amb un origen nuclear encara en discussió.