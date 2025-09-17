La memòria del Priorat
El Festival Terrer, una de les joies culturals dels quals pot presumir anualment la demarcació de Tarragona, ha inclòs dins el seu ventall d’iniciatives, el projecte per la recuperació de material audiovisual a la comarca del Priorat. Gratallops va ser l’indret per a presentar aquesta iniciativa de la realitzadora audiovisual Agnès Olivé Benet. Es busca material filmat en VHS, 16 o 8 mm, els sistemes que abans de l’adveniment digital, eren més comuns, tot i que no estaven necessàriament molt estesos pel seu cost.
En qualsevol cas, es tracta de recuperar la memòria d’una comarca que ara s’ha guanyat destacat en el sector de l’enologia, però que ha hagut de passar les dificultats d’un àmbit rural gairebé de monocultiu, de dificultat orogràfica i d’una població força reduïda. La recuperació de la memòria, sempre s’ha dit en el context de la coneguda sentència que oblidar la història et condemna a repetir-la.
L’àmbit rural ja no serà al Priorat com el segle passat en cap cas. Ha estat capaç de redefinir-se i fer créixer els seus potencials agraris fins a l’excel·lència. I malgrat tot, encara té molt camí per créixer i convertir-se en un espai d’atracció no tan sols de turisme enocultural, sinó també de nova població que trobi oportunitats bones d’ocupació i serveis.