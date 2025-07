Habitatges per la recuperació

Creat: Actualitzat:

Si es compleixen els terminis –i caldrà que així sigui per evitar problemes amb les ajudes europees–, les ciutats de Reus i Tarragona disposaran el juny de l’any vinent, d’un gran nombre de nous habitatges socials. Tal com expliquem en l’edició d’avui, el complex Riera reusenc ha vist com s’han accelerat els terminis d’execució de la seixantena de nous pisos de protecció oficial.

Per la seva banda, a Tarragona l’equip de govern ha fet una visita d’obres a la construcció de 192 habitatges socials al nou barri a la zona de l’Anella Mediterrània. Es tracta de blocs d’habitatges, dos de 14 plantes, que el setembre de l’any vinent ja començaran a acollir els primers inquilins –tot i que l’obra estarà finalitzada abans.

És paradigmàtic que aquestes dues importants obres siguin finançades amb les ajudes europees dels Fons Next Generation, que es van establir com una eina de recuperació econòmica després de la pandèmia.

Això és perquè sense uns habitatges dignes, assequibles i a l’abast del gruix de la població, que no és precisament el de major capacitat adquisitiva, no es pot considerar que estem en un procés real de recuperació econòmica. Totes les estadístiques apunten a l’optimisme, més producció, més ocupació... Però el poder adquisitiu mitjà cada vegada costa més que pugi.