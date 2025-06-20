Agricultura de futur
A Catalunya cada vegada hi ha menys treballadors al sector primari. Al Camp de Tarragona, l’any 2020 hi havia censades poc més de 8.600 explotacions agràries, amb una superfície dedicada de 106.000 hectàrees, mentre que el 2009, el nombre d’explotacions comptabilitzades era de 9.400 i la superfície dedicada superava les 114.300 hectàrees. Una de les maneres de garantir el futur de l’agricultura i la ramaderia com un dels factors de desenvolupament econòmic català, és el de la modernització. Cal ser més efectius en l’ús de l’aigua, millorar el rendiment de les explotacions i, aquestes, han de convertir-se en espais on no sigui tan dur (com ho ha estat tradicionalment) haver-los de treballar. Una de les eines que Catalunya ha creat per assolir aquests objectius és l’IRTA, l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, depenent de la Generalitat. A Constantí l’organisme disposa d’una de les seus principals de desenvolupament i investigació. I és fàcil destacar, per cridanera, propostes com la farina d’insectes per a pinso animal i, també, per a consum humà en un futur no massa llunyà. Però també hi ha tota una dedicació a la millora de l‘àmbit agrari i ramader que ha de servir com a base futura per una recuperació, també, de l’activitat del sector primari català.