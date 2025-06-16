Trencar estereotips
El Teatret del Serrallo va acollir ahir la tercera edició del Dia de l’Orgull Autista, organitzada per Aspercamp. «La normalitat està sobrevalorada», es llegia en una de les parets. Una frase que resumeix perfectament l’esperit d’un acte que va transcendir la sensibilització per convertir-se en reivindicació.
Els testimonis de Vanessa, Daniel i Gemma van evidenciar la crua realitat del món laboral. Quan Vanessa va ser acomiadada per demanar teletreball, no parlava d’un cas aïllat sinó d’una sistemàtica incomprensió empresarial. Gemma, cap de departament d’informàtica amb 15 anys d’experiència, demostra que la flexibilitat no és un privilegi sinó una eina d’eficiència. L’abordatge dels mites sobre sexualitat va ser igualment revelador.
Que calgui desmentir que les persones autistes no volen parella revela fins a quin punt els estereotips han calat socialment. Laura Recha va recordar que les administracions han de desenvolupar mecanismes per millorar la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.
L’orgull autista no és una postura defensiva, sinó una afirmació de dignitat i una exigència de reconeixement que mereix resposta institucional i social.