Visions educatives
Coincideixen en l’edició d’avui entrevistes a dos experts en matèria d’ensenyament.L’expert de la UNESCO, Carlos Vargas, que va participar la passada setmana en un congrés a la URV de formació per a docents i Francesc Roca, responsable de l’àmbit de la Formació Professional al departament d’Educació de la Generalitat. Es tracta de dues visions molt qualificades de dos dels aspectes fonamentals de l’ensenyament. D’una banda, els professionals i la seva situació i de l’altra el model de formació professional, que ara ha experimentat un impuls notable des de les institucions com a eina de futur. En els dos casos queda clar que la influència de la política és indestriable de la planificació de l’educació. Un dels laments de Vargas, precisament, és que massa sovint els models educatius depenen de ‘reinvents’ massa reiterats i que aquests se solen fer sense la intervenció dels docents. En aquest sentit, la visió de Roca és la d’algú que provés de l’exercici de la docència a la formació professional. Els canvis que ara es planifiquen han de ser dissenyats i gestionats per a garantir la seva extensió en el futur. El repte és que siguin prou encertats per no haver-los de qüestionar al cap de poc temps.