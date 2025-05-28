Opinió
Política de persones
Aquest 28 de maig es compleixen dos anys des que es van celebrar les últimes eleccions municipals. En aquesta edició presentem l’anàlisi que diversos periodistes realitzen sobre la meitat del mandat a algunes de les localitats més importants del Camp de Tarragona. Hi ha un ampli ventall de les fórmules que els governs municipals poden adoptar. L’única majoria absoluta destacada és la de Pere Segura a Vila-seca. A la resta de consistoris, els grups municipals han hagut de treballar l’art de la negociació. Els resultats d’aquests pactes també comporten derivades ben diverses: equips de govern amb majories folgades, governs en minoria, repartiment d’alcaldies en funció de la representativitat i també, és clar, pactes que se n’han anat en orris per a incompatibilitat d’alguns dels integrants, com és el cas de Cambrils. També hem assistit a dissensions internes en alguns partits. Vox a Tarragona o Salou n’és un bon exemple, però també ho ha patit Junts a Tarragona, que ha passat d’intentar entrar a govern durant mesos a perdre una regidora, que ara serà determinant per les votacions que es plantegin als plens. La política local (la resta també, però no ens és tan pròxima) no deixa de ser un reflex de les persones que s’hi dediquen. Per a bé i per a mal.