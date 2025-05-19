Celebrar la diversitat
Ahir unes 200 persones d’arreu de Catalunya es van desplaçar fins a Salou per a commemorar el Dia de les Famílies Diverses. Es tractava d’una jornada lúdica i reivindicativa de la criança LGTBI, per tal de donar visibilitat a tota mena de famílies, així com per denunciar els discursos d’odi, les agressions, les traves administratives per inscriure a criatures al Registre Civil o la manca d’una educació inclusiva en la diversitat familiar.
Salou s’ha posicionat com un destí referent per al món LGTBI i així es va demostrar durant la jornada d’ahir. El fet que un municipi destini recursos i esforços a destacar-se com un espai segur i agradable per al col·lectiu LGTBI és de lloar, però demostra també que encara som lluny, com a societat, d’assolir l’objectiu desitjat.
La normalitat completa, la inclusivitat amb tots els ets i els uts, arribarà quan tots els municipis siguin segurs i agradables per a tothom. El mateix passarà quan no sigui necessari organitzar un Dia de les Famílies Diverses.
Encara queda molta feina a fer, en aquest sentit i en molts d’altres, i ajuntaments com el de Salou s’esforcen perquè la batalla contra els intolerants es guanyi com més aviat millor.