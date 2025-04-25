Opinió
El cronògraf de la ZBE
L’Ajuntament de Reus ha decidit avançar el calendari de la implantació de la zona de baixes emissions (ZBE), que totes les localitats de més de 50.000 habitants estan obligades a implementar. D’aquesta manera, a partir del pròxim desembre, els no residents a la capital reusenca només podran accedir al centre de la ciutat si acrediten disposar de les etiquetes que certifiquen les baixes emissions del vehicle.
Tenint en compte el parc automobilístic català, en el qual la mitjana d’edat dels cotxes en circulació ronda els 13,4 anys, la ZBE representarà un problema important, sobretot perquè acabarà implantant-se arreu del territori. Amb tot, per no ser massa dràstics en la seva aplicació, hi ha mesures per intentar suavitzar-ne l’afectació.
En el cas reusenc, els residents (o els que paguin l’impost de circulació allí), disposaran de dos anys de coll sense sancions. També, però, serà una mena de cronògraf que marcarà el temps límit per a canviar de cotxe. I això representa també un greu problema econòmic per unes rendes que no pugen, a diferència del preu dels vehicles, que sí que ha crescut de manera destacada els últims anys, en qualsevol de les seves variants de consum energètic.