L’Ajuntament de Tarragona i l’Agència Catalana de l’Aigua van signar ahir un conveni per a estudiar fórmules de reaprofitament de l’aigua de la depuradora nord de la ciutat. Anualment, Tarragona aboca al mar més de 1.300 milions de litres d’aigua tractada.

Ara, es vol reutilitzar per a ús de boca, recarregar els aqüífers o garantir el cabal ecològic del riu Gaià. Tot plegat s’emmarca en l’objectiu per als pròxims anys de Catalunya, que vol passar dels 80.000 milions d’aigua depurada reutilitzada als 120.000 milions, segons va detallar ahir la directora general de Transició Hídrica de la Generalitat de Catalunya, Concha Zorrilla.

Aquest conveni arriba després d’unes setmanes d’intenses pluges que han fet remuntar el nivell dels pantans i, per tant, sortir de la situació de sequera que s’arrossegava des de feia mesos. Aquesta bonança, però, pot ser temporal.

Per això és una bona notícia que l’estratègia hídrica de la ciutat, i del conjunt del país, es continuï tramant fins i tot quan l’aigua no escasseja. Prevenir és la millor manera de treballar i el territori necessita preparació per no tornar a patir sequeres que s’enduran collites i el pa dels pagesos. Cal reaprofitar l’aigua, i cal fer-ho d’hora.