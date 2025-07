Interès i vergonya

Creat: Actualitzat:

Es fa estrany explicar que Ca l’Ardiaca, l’edifici medieval del pla de Seu, serà catalogat aquest mateix mes com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Ho és no pas perquè l’immoble i les pintures que conté no s’ho mereixin, sinó perquè contemplant l’estat actual en què es troba, no sembla pas massa protegit.

En qualsevol cas, la catalogació donarà més recursos administratius a la Generalitat per a reclamar amb contundència la preservació de l’edifici que, si els plans de l’empresa propietària no canvien, ha d’acabar convertint-se en un hotel.

Segurament un destí públic seria un final més apropiat per a un immoble d’aquestes característiques, però està en mans privades i sobre això no hi ha res a dir. Però si en la necessitat de no deixar malmetre més un dels edificis nobles que encara es conserven a la ciutat, que no en són molts, malauradament.

Que es converteixi en un hotel és un mal menor, i més en una ciutat que té en el turisme part del seu múscul econòmic, però la situació actual en què es troba és inadmissible, per la imatge mateixa de la ciutat, Patrimoni de la Humanitat, i per la vergonya que representaria deixar perdre un espai històric d’aquest valor.