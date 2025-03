La nova ‘normalitat’

Creat: Actualitzat:

Avui, a partir de les 3 de la tarda, Renfe assumirà la prova de foc de reprendre la circulació per la línia ferroviària de la costa després d’haver finalitzat la reforma del túnel de Roda de Berà.

La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque serà una passatgera privilegiada del primer viatge de retorn de la ‘normalitat’ entre Tarragona i Barcelona. Farà de conillet d’Índies, tot i que segurament no experimentarà –el càrrec té els seus privilegis i l’hora no s’hi presta– haver de fer el trajecte dempeus, enllaunada com una sardina o amb massa calor o aturades imprevistes, situacions de les quals repetidament es queixen els usuaris.

La situació privilegiada de la consellera ho serà també pel fet que l’administració que representa fa de gestora del servei, però les obres han estat cosa d’Adif i qui presta el servei és Renfe.

Això fa que pugui fer el viatge com una usuària disposada a fer totes les reclamacions necessàries sense que hagi de rebre cap retret si alguna cosa no funciona.

En qualsevol cas, finalment s’han complert els terminis –tot i que l’estació de Sant Vicenç de Calders gaudirà d’altres terminis de finalització– i els usuaris afrontaran una nova ‘normalitat’ que cal esperar que millori el servei anterior a l’aturada per les obres.