Ahir el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va visitar Tarragona. Ho va fer per primer cop en una visita institucional, i amb l’objectiu de presentar el projecte de renovació del Museu Arqueològic de Tàrraco. Tot plegat, en l’any en què es compleix un quart de segle com a Ciutat Patrimoni Mundial. Urtasun va arribar amb diversos deutes pendents: la futura Biblioteca Provincial, la remodelació de la Necròpolis, el propi museu i la creació d’un consorci del patrimoni. No és habitual que un ministre vingui a Tarragona i, per tant, de la visita d’aquest dijous s’esperava molt més que una roda de premsa i un mut d’imatges de la reunió amb l’alcalde, Rubén Viñuales. Era un dia per a concretar, explicar-se i no llançar pilotes fora. La ciutadania tarragonina es mereix conèixer quins son els plans de l’Estat per a la conservació d’un patrimoni romà reconegut internacionalment. També què passarà amb la Tabacalera i la Biblioteca, o amb les inversions a la Necròpolis. No n’hi ha prou amb dir que és «inequívoca» l’aposta per la conservació patrimonial de Tarragona, cal que sigui molt més que un propòsit. Fa anys que ni la Generalitat ni l’Estat demostren un compromís ferm amb la ciutat i la seva història. Si no és aquest any el moment idoni, costa de creure si arribarà mai.