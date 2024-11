Barris assegurats

Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Tarragona ha presentat aquest dilluns el servei de la Guàrdia Urbana denominat ‘referents de barri’. Ho ha fet a Sant Pere i Sant Pau i davant de representants veïnals. Aquests són, en definitiva, els principals beneficiaris del nou servei. A partir d’ara, segons el que ha anunciat el consistori, hi haurà una desena d’agents que es convertiran en contactes directes amb les associacions de veïns.

Per a cada barri hi haurà un agent dedicat i serà el que recollirà les incidències que puguin comunicar-li des de l’associació de veïns corresponent. És evident que es tracta d’una versió diferent del que podria considerar-se una ‘policia de barri’ convencional. Però malgrat que no es tracta d’una major presència física a cada zona, sí que augmentar el nivell de comunicació és un pas important en la millora de la seguretat.

Amb tot, es trasllada un plus de responsabilitat als dirigents veïnals, perquè tampoc no podran utilitzar aquest nou procediment de tracte amb la policia a la lleugera. Com sempre, el temps haurà de ser el que acabi validant el nou model de tracte amb la ciutadania i si realment serveix per a millorar la situació, sobretot, en les zones de major complexitat cívica.