L’edifici de la Tabacalera de Tarragona sovint a semblat un calaix de sastre on encabir aquella proposta o projecte que, tot i resultar interessant, no se sap ben bé on ubicar-la. Finalment, sembla que es començarà a concretar el futur d’aquest equipament. Això si els pressupostos estatals ho permeten –la pròrroga dels anteriors va evitar que es convoqués la redacció del projecte de la futura Biblioteca Provincial de Tarragona. L’Ajuntament tarragoní ha ofert al Ministeri de Cultura, espai suficient a l’antiga Tabacalera per poder-hi ubicar aquest equipament públic estatal. També ja fa mesos que es va adequar el règim de l’equipament per poder-ho llogar a un centre universitari privat, que acabarà ocupant el mòdul cinc. I a més Viñuales sembla entossudit a aconseguir que la Diputació hi traslladi el Conservatori de Música, la qual cosa permetria, d’altra banda, que fos l’ens provincial el que costegés la reforma de l’ala dreta de l’antiga fàbrica. Si tot plegat es concreta, l’espai pot convertir-se, amb voluntat dels gestors i els polítics que els designin, en un pol cultural de gran magnitud, ja que a banda de la formació o la conservació, també caldrà preveure dinàmiques de promoció i exhibició.