Inundacions i rieres

Les fortes pluges del cap de setmana han malmès el camp de futbol municipal de Salou. Aquí hi practiquen esport unes 800 persones, que hauran de ser reubicades perquè tots dos terrenys de joc han quedat inservibles. L’alcalde del municipi, Pere Granados, apuntava ahir a l’ACA com a possible culpable de les afectacions. És l’Agència Catalana de l’Aigua la responsable i titular de la canalització del Barranc de Barenys, obres que s’estan executant actualment. Malauradament, és habitual veure com les trombes d’aigua, amb molts litres per metre quadrat en poc espai de temps, malmeten el litoral. Les rieres, convertides en molts casos en carrers o zones habitades, recuperen la seva raó de ser només amb els aiguats. Durant gran part de l’any baixen seques, però una riera és una riera plogui o no. Cal reformular el model de litoral i aprendre d’aquestes situacions que s’han repetit a la costa tarragonina en els darrers anys. Els experts alerten que aquest és un dels efectes del canvi climàtic: pluja torrencial, destrosses i inundacions. Les administracions encara són a temps de reconduir aquesta situació i, com a mínim, replantejar urbanísticament pobles i ciutats perquè les inundacions no siguin un risc per a les persones.