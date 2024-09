Acords sobre paper

Creat: Actualitzat:

El projecte del TramCamp comença a tenir dates concretes –o tan concretes com una administració pot posar sobre la taula– i el primer semestre del 2025 es començarà a veure moviment. Aquest primer moviment no serà pas d’un tren arrossegant vagons, sinó que serà per a establir la base sobre la qual construir les vies i les diferents parades i estacions. Quan comencin a ser realitat els primers moviments de terres hauran passat tot just 24 anys des que des del Govern de la Generalitat es va començar a plantejar la possibilitat de posar un tramvia que unís part del Camp de Tarragona. En tot aquest temps, la societat ha evolucionat i malgrat algunes veus contràries, com les dels autotransportistes, res no ha impedit que el TramCamp continuï considerant-se necessari. Sobre el paper és més senzill imaginar-se les bondats del nou mitjà de transport. De fet, fins i tot l’alcalde de Salou, que havia defensat aferrissadament el ‘trambus’ com a alternativa, ara ja assumeix que netejant el deute que la Generalitat té amb el municipi i eliminant catenàries, el tramvia ja és factible. Les dues coses, però, el pagament del deute i trens més autònoms, continuen sent acords sobre el paper. A partir de l’any vinent tot començarà a clarificar-se.