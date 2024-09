Alternativa eficient

Creat: Actualitzat:

Cada vegada és més a prop la data de l’1d’octubre. Alguns podran commemorar o celebrar l’aniversari de l’intent de votació popular de l’any 2017 per a la independència de Catalunya.

Però el que sí que serà és una nova data a tenir en compte, sobretot pels tarragonins que hagin d’utilitzar de manera habitual el tren com a mitjà de transport. Serà l’1 d’octubre quan les línies de Rodalies R14, R15, R16, R17 i RT2 quedaran afectades per les obres al túnel de Roda de Berà, que tallarà la connexió directa entre Tarragona i Sant Vicenç de calders.

Renfe ja ha explicat el dispositiu d’autobusos i nous trens que han de servir per a suplir el servei i augmentar el pas pel tram que circula per la Plana-Picamoixons. Res impedirà que els sis mesos d’obres no es converteixi en un gran trasbals pels usuaris habituals, que hauran d’adaptar-se a nous horaris i durades de trajectes.

Serà suficient, però, que com a mínim els compleixin tots els objectius projectats, tant pel que fa a la durada de l’aturada com dels serveis alternatius. Els usuaris ja estan acostumats a un servei deficient a Rodalies, que suporten des de fa anys, i seria d’agrair que almenys l’alternativa inevitable i feixuga, pugui ser eficient.