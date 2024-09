Mia, et recuperaràs!

Creat: Actualitzat:

Divendres es va viure un dels moments més difícils del món casteller modern. La caiguda del 4d9sf de la Colla Vella va provocar ferides greus en la Mia, una de les castelleres del pom de dalt dels vallencs. Cal valorar la gran tasca dels serveis d’emergència: la ràpida evacuació en helicòpter medicalitzat, així com l’àgil atenció a peu de plaça, van ser crucials.

Els protocols mèdics en el món casteller han avançat a passos agegantats en l’última dècada i caldria destacar-ho sempre, no només quan els castellers prenen mal. En aquest sentit, és d’agrair la gran tasca comunicativa que es va fer des de la retransmissió de Castells en Xarxa. Sensibilitat, tranquil·litat i voluntat d’ajudar i informar en tot moment. Professionals de deu davant i darrere de les càmeres.

També van ser acurats els comunicats de la Coordinadora de Colles Castelleres i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Pels mitjans de comunicació hauria estat molt fàcil frivolitzar i fer-ne sensacionalisme, tal com s’ha pogut veure en algunes capçaleres que només parlen de castells quan cauen o hi ha lesions de gravetat. La prevenció de lesions i accidents en el món dels castells és exemplar i segur que si hi ha marge de millora, s’aplicarà. Mia, desitgem que ben aviat tornis a plaça.

Et pot interessar: