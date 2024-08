Energia solar a la ciutat

Creat: Actualitzat:

Fa anys que es promou la instal·lació de plaques solars per tal de créixer en la producció d’energia fotovoltaica. Ahir, l’Ajuntament de Reus va presentar la planta més gran de la ciutat: un projecte publicoprivat amb 1.736 panells que abastiran empreses d’Agro-Reus i edificis municipals. A més, també s’ha obert la porta perquè els particulars puguin accedir a la comunitat energètica.

Tot plegat ha tingut un cost d’1,2 MEUR, dels quals un 55% han estat subvencionats per fons Next Generation. Es tracta d’una bona notícia per a la capital del Baix Camp i d’un exemple a seguir per als municipis de la demarcació. Començar a abastir edificis municipals, empreses i habitatges particulars amb energia solar és un granet de sorra contra el canvi climàtic.

A més, fer-ho en un territori on la indústria química és la protagonista, encara té més importància. Per altra banda, la planta reusenca s’ha instal·lat al dipòsit municipal de vehicles, una ubicació ben pensada perquè no acostumen a ser espais concorreguts ni visualment atractius. En totes les ciutats i pobles hi ha racons allunyats de la mirada de la ciutadania que poden convertir-se en grans plantes fotovoltaiques.