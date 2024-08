Recuperar el centre històric

Creat: Actualitzat:

Els últims vuit anys s’han fet tasques de rehabilitació a seixanta-sis immobles del centre històric de la ciutat de Valls. Això ha representat una despesa de poc més de 710.000 euros que, al mateix temps, també ha comptat amb exempcions fiscals i una subvenció global de l’ajuntament, en aquest mateix període, de 350.000 euros.

Les dades les ha donat a conèixer el consistori vallenc alhora que anunciava noves subvencions que sumaran 80.000 euros més. Es tracta de xifres d’actuacions privades que segurament no s’haurien assolit sense l’existència de les ajudes públiques i, al capdavall, han contribuït a la millora d’un centre històric especialment castigat per l’abandonament i la degradació. Però precisament per les dimensions d’aquest barri antic, amb espais destacats com el Call Jueu, no sembla suficient per començar a canviar la cara a la part vella de la ciutat.

No són pocs els projectes que apareixen a molts municipis en què els fonts Next Generation aboquen grans quantitats econòmiques per a propostes que estan lluny de considerar-se urgents o de recuperació econòmica. Per a Valls, recuperar el seu centre històric seria una eina de revitalització, social i econòmica, inqüestionable.