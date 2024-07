L’alcohol hi és present

Creat: Actualitzat:

L’alcohol és una droga legal i com el tabac és una font d’ingressos pel mateix Estat que n’estableix la regulació de venda. El debat sobre la regularització d’aquestes drogues institucionalitzades és llarg i no és aquest l’espai per a reobrir-lo.

Però sí que és important assenyalar la necessitat d’un compliment molt més estricte respecte de les limitacions que hi ha establertes en la seva venda. La més evident és la de no facilitar-ne l’accés als menors d’edat. Com més aviat s’introdueix una persona en el consum de les dogues, legals o no, més afectació acabarà tenint sobre el seu organisme.

Però també és necessari que es respectin les restriccions horàries. Només d’aquesta manera, es resoldran, no tots, incidents derivats del consum quan el control social és menor. En l’edició d’avui coincideixen dos aspectes derivats d’aquest consum, a les dues grans capitals del Camp de Tarragona.

A Reus perquè l’estadística de les sancions de trànsit mostra com l‘alcohol està present a la gran majoria dels accidents i a Tarragona perquè la Guàrdia Urbana està completant els informes d’aquells supermercats de 24 hores que han estat protagonistes, per incompliment de venda d’alcohol, de posteriors episodis de conflictes i aldarulls que han alterat la convivència.