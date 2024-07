El risc del sarcasme

Creat: Actualitzat:

La matinada del dimecres, un vagó que transportava gas liquat va patir un incendi a l’entrada sud de Girona. L’accident el va originar la caiguda de la catenària sobre el vagó, una circumstància que l’alcalde de la capital gironina, Lluc Salellas ha atribuït a la manca d’inversions per part d’Adif. L’accident, finalment, no va provocar cap ferit, tot i que va obligar a confinar els veïns en un radi de dos-cents metres i la circulació va quedar tallada durant hores. Costa poc d’imaginar que la mateixa situació no la pugui patir la ciutat de Tarragona. El perill pel transport de mercaderies perilloses és impossible de minimitzar fins a convertir-lo en una llegenda urbana, tal com Carlos Juárez, director del Sector Ferroviari del MITMA, va atrevir-se a qualificar en una reunió amb representants tarragonins. Des de la tranquil·litat d’un despatx ministerial és fàcil afrontar els riscos amb sarcasme. Mentrestant, la realitat és que, fins i tot oficialment, com justifica el TRANSCAM (Pla Especial Emergències per Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses per Carretera i Ferrocarril a Catalunya), al Camp de Tarragona, no tan sols el risc és pel pas de mercaderies, sinó que la mateixa zona, amb acumulació d’indústria i, també, de zones turístiques d’alta densitat, el factor de risc es multiplica.