Sortir de les drogues

El Centre d’Atenció i Seguiment (CAS) a la drogodependència de Tarragona dona servei a les comarques del Tarragonès, el Baix Penedès i l’Alt Camp. En l’últim any, els professionals del centre han rebut més de 1.500 demandes de tractament i han realitzat al voltant de 15.000 visites.

La saturació del servei és un trist reflex de la situació actual de la nostra societat. El consum de drogues atrapa cada vegada més població jove i no són pocs, com determinen les dades del CAS, els qui intenten deixar-ho. La realitat de les addiccions, però, és molt dura i gairebé un 35% dels casos atesos pel centre es consideren ‘reinicis’, és a dir, persones que ja han intentat amb anterioritat abandonar el consum de les drogues. Per fer encara més evident el reflex social dels tractaments, les dones en aquest cas també en surten perjudicades.

L’estigma de la drogodependència actua amb un pes més gran sobre elles, i per aquest motiu, expliquen els professionals, els costa més fer el pas de començar tractaments. Mentre que el conjunt dels tractaments s’ha mantingut estable, potser si es va esvaint el tel que afecta les dones, el nombre creixerà perquè sortiran a la llum les que abans no s’havien atrevit a fer-ho.