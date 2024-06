Herois i malvats

Creat: Actualitzat:

El Nàstic ha estat castigat dues vegades en pocs dies. La final del play-off d’ascens contra el Málaga va acabar esdevenint un cop molt dur pels aficionats grana, que tenien les seves esperances posades en l’equip. L’equip no els va decebre sobre el camp, però una discutidíssima actuació arbitral, que encara va empitjorar gràcies a la col·laboració inesperada d’una part del públic, va impedir assolir en l’últim minut el premi de la Segona divisió. Un únic minut que ha convertit herois en malvats a conseqüència d’acusacions creuades, informes policials, informacions incompletes o declaracions fora de to. El nou capítol de la petita tragèdia grana ha estat la resolució del Jutge Disciplinari Únic per a Competicions no Professionals. Una duríssima sanció que tancarà el Nou Estadi quatre jornades –sense que els aficionats puguin entrar-hi– i mitja temporada de sanció a David Concha i Nacho. No hi ha molts precedents de sancions semblants per a conflictes molt més destacats i segurament ha estat l’informe arbitral el que ha determinat la valoració del jutge. Però els dubtes existents sobre la redacció de l’acta posen serioses ombres sobre si el que s’està fent amb l’equip tarragoní pot considerar-se just.