La cultura com a reclam

Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Vila-seca ha presentat la programació cultural de la temporada de primavera: La llista d’actes que han presentat és ben llarga. De fet, cal sumar-los per centenars. Però més enllà de la quantitat, és especialment destacable com la localitat ha aconseguit fer-se un lloc en la programació d’activitats de gran nivell. Un dels condicionants per poder-ho assolir és, sens dubte, poder disposar dels espais adequats. En aquest sentit, ara mateix els vila-secans poden gaudir de les instal·lacions del Castell, de l’auditori i de l’antic Celler, ara convertit en un gran espai multifuncional. Però fins i tot en aquells esdeveniments que tenen com escenari espais oberts, com és el cas de la FIM, la localitat ha obtingut xifres de rècord de participació. Normalment, l’atenció sobre els esdeveniments culturals destacats, se centra a les dues grans ciutats que capitalitzen aquest territori, però hi ha una activitat també incessant a les ciutats mitjanes que, en moltes ocasions, fan propostes pensades no només en clau local, sinó que poden ser un pol d’atracció de visitants. La cultura, com la gastronomia o l’oci, també pot ser una gran eina de promoció d’aquestes localitats. Fan falta recursos, segur, però també voluntat per dur-ho a terme.