Urbanisme: de local a habitatge, canvi d’ús

Portem uns anys (des de 2007) amb una forta crisi econòmica de la qual encara no ens hem recuperat. Un dels sectors més afectats és el de l’habitatge. Aquesta crisi si ha posat sobre la taula el debat de si podem transformar locals comercials en planta baixa, en habitatge o zones comuns del mateix edifici, donat que alguns plans municipals d’urbanisme no preveuen aquests canvis d’us.

Això succeeix en els barris de major densitat en la tipologia plurifamiliar. És així per diverses raons: creixement de la població i manca d’habitatge, sobretot de lloguer; també obligació de tenir un parc d’habitatges que compleixin amb el Decret d’habitabilitat; mesures de prevenció amb les barreres arquitectòniques per a un ampli sector de les persones amb discapacitats. L’habitatge en planta baixa sempre aporta millores a aquests col·lectius.

Actualment, els canvis en les activitats econòmiques estan deixant molts locals sense ús que difícilment es llogaran de nou. En urbanisme també hi ha errors; veiem de vegades promocions noves amb locals en planta baixa que després resten tancats anys i anys.

En el cas de demanar individualment una llicència municipal per canviar l’ús d’un local pel d’habitatge, implica tramitar una modificació puntual per a un sol cas, amb el que comporta d’endarreriment, abans no s’obté la llicència municipal.

Solució

La solució és fer una modificació puntual de totes aquelles zones que l’estudi municipal indiqui. Això ens permetria que una vegada aprovada la modificació, els particulars podrien fer un tràmit més fàcil. Una vegada obtinguda la llicència municipal, caldria inscriure aquest canvi en el Registre de la Propietat i en el Cadastre.

Reflexió

Si es vol tindre ciutats amb el model dels 15 minuts (tot més a prop), és evident que els barris han de tenir els usos necessaris, però això ja és més llarg d’explicar donat els darrers canvis que avui té la societat, com els que possiblement vindran, però avui és avui i amb petites modificacions podem alleugerar el carregós procés de l’administració, és a dir fer-ho més fàcil. Així ho veig.