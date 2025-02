El regatista del CN Salou, Sandro Portune, es proclama Campió d’Espanya d’IQFoil

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Sandro Portune, regatista del Club Nàutic de Salou, s’ha alçat amb el títol de Campió d’Espanya en la disciplina IQFoil, després d’una brillant actuació al Campionat d’Espanya celebrat a Santa Pola (Alacant), dins de la 10a Olympic Week de la Comunitat Valenciana.

La competició ha reunit els millors especialistes nacionals de l’IQFoil, oferint un nivell molt alt a les aigües alacantines. Portune ha demostrat un domini excel·lent en les 11 proves disputades, consolidant-se com una de les grans promeses de la vela espanyola gràcies a la seva consistència i preparació tècnica.

Aquest títol suposa un gran èxit tant per al regatista com per al Club Nàutic de Salou. Des del club «se celebra amb orgull el seu triomf» i es destaca «l’esforç, dedicació i treball constant de Portune i del seu equip tècnic, així com la importància d’aquest campionat dins del calendari esportiu nacional».