Futbol
El Nàstic-Teruel: Sense idees i en el purgatori (0-1)
El conjunt grana no va superar un equip aragonès amb un home menys des de la primera meitat i s'endinsa en una crisi de tres derrotes consecutives
No hi ha manera. Les sensacions aquesta temporada ho són tot i, després de sumar la tercera derrota consecutiva, l'equip està tirat a la lona, completament KO i sense capacitat de reacció. A casa, contra un Teruel amb deu jugadors durant gran part del partit, el Nàstic no va guanyar ni va inquietar el rival per emportar-se els tres punts. Sense idees en atac i amb molt de nerviosisme en els jugadors, va caure contra el Teruel per iniciar una nova crisi. I en aquesta temporada ja n'hi ha hagut unes quantes.
Els primers minuts van ser del Teruel. El conjunt aragonès dominava la pilota contra un Nàstic que mostrava inseguretat en totes les fases del joc. De fet, els primers deu minuts el conjunt grana no va sortir de camp propi i Dani Rebollo va provocar dos ensurts no atrapant pilotes fàcils.
La cosa no va millorar, de fet, les males notícies es van sumar a la lesió d'Álvaro García. El defensor va caure en un duel en defensa i ràpidament va demanar el canvi. La lesió era greu i va acabar sortint en llitera del terreny de joc. Enric Pujol el va substituir.
El pas dels minuts van donar aire a un equip tarragoní que només es treia la pilota de sobre sense saber bé què fer i com créixer. Amb tot, tres jugadors grana van agafar al Nàstic i, amb un massatge cardiovascular, van reanimar l'equip.
Marcos Baselga va ser el primer en intentar-ho rematant una centrada de Jaume Jardí. Era un primer avís que mostrava les intencions del davanter. L'aragonès no volia caure l'equip i es va buscar la vida per generar ocasions guanyant duels impossibles i recolzant-se en un Jaume Jardí que tornava a guiar l'equip. Era l'únic amb idees que, sumat a la intensitat de Marc Monalvo, lideraven la reacció grana.
Baselga va donar un nou electroshock per despertar l'equip. L'aragonès va lluitar i una pilota en llarg que semblava difícil, però va treure profit amb una vermella. Baselga va guanyar la partida a Van Rijn i aquest el va tirar a terra. Targeta vermella directa. El Nàstic comptava ara amb la superioritat numèrica, però això, per si sol, no és prou, s'ha d'aprofitar. Aquí el Nàstic no va reaccionar i els minuts passaven sense perill. De fet, es va veure en una jugada de contraatac on l'equip va sortir a pas de tortuga, sense sang ni intenció d'anar a matar.
Els grana ho van pagar car. El Teruel es va aproximar a l'àrea a l'últim minut, i Rodríguez, completament sol a la frontal, va marcar el 0-1. Va ser un cop dur per a un Nou Estadi que va veure una defensa tova i permissiva i un Dani Rebollo superat, perquè se la va empassar. La ràbia va canalitzar en crits de 'directiva dimissió' que van ressonar amb els xiulets quan l'àrbitre va marcar el descans.
Tocava remuntar i reanimar-se i va entrar Cedric per oxigenar la zona d'atac. El punta va tenir una ocasió, però la pilota no volia entrar. Va ser llavors quan el Nàstic va entrar en el purgatori, sense idees, els atacs previsibles o topaven en la defensa del Teruel, o hi havien entrebancades i errades diverses que diluïen el joc. La solució no era acumular homes a dalt, sinó entendre's i el Nàstic estava lluny d'això.
El partit es va congelar amb el cop d'Almpanis. El grec va rebre un cop de cap que el va deixar grogui. Es van viure minuts tensos i les assistències van retirar a l'extrem que va fer gestos per tranquil·litzar a tothom. A partir d'aquí, l'equip no va reaccionar.
Els minuts passaven amb ràbia, impotència i tristesa. Les sensacions ho diuen tot. Ara per ara, només hi ha camí a la desesperança.