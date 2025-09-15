Futbol
El Nàstic prepara la primera Marea Grana del curs
A partir de dimarts a les 9 hores surten a la banda les 400 entrades disponibles de cara al duel contra l'Europa
El Gimnàstic de Tarragona ha anunciat que aquest dimarts 16 de setembre, a partir de les 9 h, s’activarà l’enllaç de compra per assistir al partit de la jornada 4 contra el CE Europa, que es disputarà el proper dissabte 20 de setembre a les 21 h al Municipal Nou Sardenya.
El CE Europa ha cedit 500 entrades al club grana. D’aquestes, 400 estaran destinades a socis i aficionats, mentre que les altres 100 seran per a compromisos de l’entitat. Cal tenir en compte que no es vendran entrades visitants a la taquilla del Nou Sardenya.
El club ha organitzat el desplaçament de manera exclusivament online, i la venda restarà oberta fins divendres a les 13.30 h. Els aficionats podran triar entre dues modalitats:
-Entrada + desplaçament en autocar: 25 €
-Entrada individual: 15 €
(*En ambdós casos, el preu és aplicable a menors de 0 a 9 anys)
La sortida dels autocars tindrà lloc el mateix dissabte, des de dos punts:
-17.15 h – Av. Catalunya (Camp de Mart)
-17.30 h – Instal·lacions del Nou Estadi Costa Daurada
El retorn s’efectuarà en acabar el partit.
Les entrades adquirides es rebran a partir del dimecres 17 de setembre en format PDF, al correu electrònic facilitat durant la compra. En el cas de contractar el desplaçament en autocar, també s’enviaran per aquesta via els detalls corresponents.