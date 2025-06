Aquestes han sigut les notes de l'afició al Nàstic 24/25

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Després de tota una setmana per reflexionar després de la final perduda contra la Real Sociedad B, la temporada ha arribat al seu final avui 30 de juny amb la finalització dels contractes. L'afició grana ha tingut temps per pensar i valorar el rendiment tant de la plantilla com de l'entrenador que va caure a Zubieta. Els nastiquers han dictat sentència.

Pel que fa a la plantilla, la nota mitjana de l'afició és la d'un 6,38. Els nastiquers han votat com a majoria un 7 de valoració amb el 33,33% dels vots, seguit d'un 6 amb el 26,67% dels vots i un 8 amb el 18,33% dels vots. Aquesta valoració fa que els jugadors grana en el seu conjunt hagin aprovat als seus homes, però no amb una nota molt elevada fruit a la descompensació dels seus jugadors. Hi ha alguns excel·lents i moltes decepcions que han fet fluctuar la nota.

Pel que fa a l'entrenador, la participació ha sigut més elevada amb 280 vots. Els nastiquers en aquest punt han dictat sentència i han considerat que el nivell mostrat de Luis César ha sigut un suspens amb un 4,34 de nota. La variació entre els tres vots més comuns és de considerar. La majoria de nastiquers ha suspès al tècnic amb un 4 (un total del 16,79% dels vots), mentre que la segona força més votada és la d'un notable 7 (14,29% dels vots). Finalment, la tercera força és la de l'aprovat just amb un 5 (13,57% dels vots). En aquest punt ha castigat a la baixa la quantitat de vots per sota del 4. Un 10,36% ha fet més greu el suspens amb un 3 i un 9,29% dels vots, un total de 26, no ha tingut pietat i ha valorat la temporada de Luis César com un 0. Un valor que contrasta en la part positiva, un 13 vots (4,64%) ha considerat que la seva temporada és un 10.