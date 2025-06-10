Futbol
Enric Pujol i Pablo Fernández, a l'onze ideal de les semifinals del Play-off d'ascens
El Far de Candás ha estat l'autor dels dos gols granes en l'eliminatòria i el central de Gandesa ha impressionat a tothom en les seves dues primeres titularitats en un context de pressió màxima
La Primera Federació ha publicat aquest matí l’onze ideal de les semifinals del play-off d’ascens a Segona Divisió, amb doble representació grana. Pablo Fernández i Enric Pujol han estat escollits entre els millors futbolistes d’aquesta fase, com a figures clau en la classificació del Nàstic per a la gran final.
El davanter asturià ha estat la gran referència ofensiva de l’equip en l’eliminatòria contra el Real Murcia. La seva suplència en el partit d’anada va sorprendre tothom, però un cop va entrar al camp, va transformar el joc, inclinant el terreny cap a la porteria rival. Amb ell al capdavant, el Nàstic va empatar el gol inicial de Pedro Benito gràcies a un xut imparable del Far de Candás que es va colar per l’escaire.
En el partit de tornada, a Múrcia, va ser titular i novament protagonista. Va liderar l’atac grana, lluitant amb els centrals del conjunt murcià —el gran punt fort de l’equip de Fran Fernández—, i va marcar el gol decisiu amb un moviment magistral de nou dins l’àrea, culminant amb l’esquerra una precisa centrada de Víctor Narro des de la dreta.
La gran revelació de l’eliminatòria, però, ha estat Enric Pujol. Luis César va confiar en el central de Gandesa —que encara és en edat juvenil— i el va fer debutar com a titular en una posició tan exigent com l’eix de la defensa, en un context de màxima pressió com és un play-off d’ascens amb només 20 minuts de rodatge previ.
La resposta del jove ebrenc no podia ser millor: personalitat, contundència i seguretat. Pujol ha estat pràcticament inexpugnable i ha consolidat una sòlida parella amb Unai Dufur. A més, ha demostrat una notable qualitat en la sortida de pilota, justificant amb escreix l’arriscada aposta de l’entrenador i reforçant la idea que cada cop hi ha més joves preparats per competir al màxim nivell .
En aquest onze ideal també hi figura un rival directe del Nàstic a la final: Jon Balda, lateral esquerre de 23 anys de la Real Sociedad B, que va destacar en la igualada eliminatòria contra el Mérida.
Pel que fa a la resta de l’equip, l’Andorra —que va superar la seva eliminatòria amb claredat— hi aporta quatre jugadors: el porter Ratti, els defenses Sergio Molina i Pau Casadesús, i el davanter Lautaro de León.
També hi trobem dos futbolistes de la Ponferradina: Marc Doué i José Luis Cortés. I tot i quedar eliminats, Álex Rubio (Antequera) i Pablo Ganet (Mérida) completen l’onze com a interiors, després d’haver mostrat un gran rendiment en les seves respectives eliminatòries.