Futbol
El Murcia no sap el que és guanyar un 'play-off' a l’estadi Enrique Roca
Les quatre promocions que s’han resolt a la coneguda Nueva Condomina van acabar amb tragèdia per als locals
El Real Murcia rebrà al Nàstic aquest dissabte al seu estadi amb la seguretat que un empat és suficient per passar a la següent ronda. Els murcians arriben en una situació favorable que, en els anys a l’estadi Enrique Roca, habitualment s’ha acabat convertint en un malson.
Com va indicar la periodista Ángela Moreno a La Opinión de Murcia «el Real Murcia s’ha convertit en un expert a l’hora de cavar la seva pròpia fossa a casa». De fet, les quatre fases d’ascens que s’han resolt al seu estadi han acabat en tragèdia local.
El darrer dissabte es va complir una doble efemèride. Per al Nàstic, es van complir deu anys del darrer ascens a Segona Divisió al Nou Estadi, però, per al Murcia, va ser una dècada de la desfeta a casa. El conjunt murcià va quedar eliminat després de perdre per 0-1 contra l’Hércules. Curiosament, el partit d’anada d’aquell duel va acabar amb empat a un gol amb el Real Murcia com a visitant.
Aquest no va ser més que una taca més en la funesta història de l’estadi. El primer gran cop va ser l’any 2014. Llavors, després d’empatar a zero contra el Córdoba en la fase de play-off d’ascens a Primera Divisió, va perdre per 1-2 a casa. Aquesta tragèdia es va sumar al descens administratiu que va patir el club a l’estiu.
En aquest punt el club murcià va iniciar un difícil camí per tornar a la categoria de plata. Després de tornar a quedar-se a les portes el 2015, ho van intentar el 2016. De nou, després d’empatar a zero a domicili, el CD Toledo els va eliminar guanyant per 1-2 a l’estadi Enrique Roca.
El Real Murcia no va fallar a la cita per l’ascens el 2017. Llavors, després de passar la primera ronda eliminant el Pontevedra amb un empat a casa, va ser eliminat contra el Valencia Mestalla després d’empatar a zero a l’Enrique Roca, sense poder remuntar el 2-1 a domicili.
El 2018 va arribar una nova oportunitat. Aquesta vegada, l’eliminatòria es va decidir al camp de l’Elche, però el Murcia va acabar perdent els dos partits, el primer al seu estadi per 0-1. El darrer play-off guanyat va ser el curs 2021-2022 en un camp neutral. El Real Murcia va pujar de Segona a Primera Federació després de guanyar al filial del Racing de Santander i al Penya Deportiva.
Una única alegria a casa
L’únic partit guanyat en un play-off a la Nueva Condomina va ser l’any 2011. Llavors, el Real Murcia entrenat per Iñaki Alonso va emportar-se la victòria per 2-0 contra el Lugo en el partit d’anada. Finalment, els murcians van celebrar l’ascens a Segona Divisió a l’Anxo Carro després de perdre per 1-0.
El Real Murcia comença a omplir les graderies
L’estadi, que té una capacitat de 31.179 espectadors, s’espera que tingui una bona assistència per al partit més decisiu de la temporada. De moment, el partit amb més públic a les graderies d’aquesta temporada va ser el duel contra el Ceuta, un encontre que va tenir una assistència de 29.929 espectadors. El repte del Real Murcia és omplir l’estadi, un fet que només s’ha donat amb un partit de la selecció espanyola en la inauguració de l’estadi.