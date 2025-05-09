Futbol
El Nàstic vol retrobar-se amb la seva millor versió al Nou Estadi contra un CD Lugo desesperat
El conjunt gallec estrenarà entrenador i arriba de rebre un 0-4 que l’ha col·locat a tocar del descens
El Nàstic torna a la seva zona de confort al Nou Estadi Costa Daurada per retrobar-se amb la seva millor versió. Després de la dura derrota a domicili contra l’Andorra, els grana tornen a casa per rebre a un CD Lugo necessitat de punts per evitar el descens de categoria. En aquest tram de temporada tots els equips tenen urgències, però el conjunt gallec aterra a Tarragona amb la intenció de reaccionar a una mala dinàmica d’una victòria i 4 derrotes en els últims cinc partits que ha provocat un canvi d’entrenador a la banqueta.
Álex Ortiz ha agafat les regnes de l’equip en substitució de l’extècnic grana Toni Seligrat i es converteix en el tercer entrenador del Lugo d’aquesta temporada. L’equip, confeccionat per lluitar a la part alta, es troba ara en una situació crítica, amb 9 punts en joc, està igualat en punts a l’Unionistas i el Sestao River a 42 punts, un triple empat que deixa al Sestao al descens i al conjunt gallec a l’abisme. Aquesta situació ha deixat a l’equip amb poca confiança i fràgil en defensa. Aquests van ser els signes que va mostrar el Lugo després de rebre el 0-4 contra el Barça Atlètic la setmana passada.
El rival del Nàstic arribarà també amb baixes sensibles. El davanter Nicolás Reniero, un dels fitxatges del mercat d’hivern, no podrà jugar després de veure una targeta vermella. D’altra banda, l’extrem Jorge González, qui en el partit d’anada va ser un dels jugadors més problemàtics per a la defensa grana, complirà el cicle de targetes grogues. Sí que comptarà amb un dels seus referents com és Jon Cabo. L’extrem ha demostrat ser un corcoll de la defensa rival i suma quatre gols i tres assistències. En atac, el seu golejador és Bryan Mendoza amb 6 gols, el primer, precisament, contra el Nàstic.
Comptes pendents
El duel de la primera volta a l’Anxo Carro va ser el primer revés del Nàstic a domicili. El conjunt de Dani Vidal va encetar el partit de la millor manera possible perquè, en qüestió d’un quart d’hora, va aconseguir obrir un forat de dos gols amb un gol de Pablo Fernández i un altre d’Antoñín, tots dos assistits per Víctor Narro. De fet, tant Antoñín Cortés com Víctor Narro van complir, d’aquesta manera, la llei de l’ex, jugant un dels seus millors partits de grana contra el seu exequip. Amb tot, el duel es va enfosquir amb l’1-2 de penal abans de descans i va acabar amb el Lugo empatant i a punt d’emportar-se la victòria. Ara és diferent. Al Nou Estadi Costa Daurada el Nàstic arrossega una ratxa de 5 victòries consecutives, tres d’aquestes, amb una golejada inclosa.
Pel que fa al Nàstic, el conjunt grana arriba amb totes les armes disponibles, amb l’única baixa de llarga duració de Borja Granero. El conjunt de Dani Vidal vol assolir una victòria que podria tancar pràcticament la presència grana en el play-off d’ascens. A més, el triomf sumarà confiança al conjunt grana en un tram de temporada crucial.