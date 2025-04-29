Futbol
Marea Grana: gran expectació a la botiga del Nàstic per acompanyar a l'equip a Andorra
El club ha publicat avui els preus del desplaçament al Principat, on només podran anar 200 nastiquers, i s'han generat llargues cues a la botiga del Nou Estadi
Aquest dimarts al migdia s’han generat llargues cues a la botiga del Nou Estadi de Tarragona, on desenes de socis han respost amb entusiasme a la crida del club per viatjar a Andorra i animar l’equip en el partit clau de la jornada 35 davant l'equip tricolor.
El desplaçament, organitzat pel Nàstic, té un preu molt competitiu de només 28 euros, que inclou entrada i autocar, i està disponible exclusivament per a socis. El partit es disputarà aquest diumenge a les 15.30 h a l’Estadi Nacional d’Andorra.
Nàstic
Pep Santos Alasà
Amb només 200 entrades disponibles, l'afició grana ha respost massivament per no perdre's un duel decisiu en la lluita pels objectius del tram final de temporada. La sortida es farà diumenge al matí des de Tarragona, amb retorn després del partit.