Futbol
El Nàstic, especialista en el tram final de temporada de la Primera Federació
Des de la creació de la categoria, l’equip ha aconseguit un mínim de deu punts en les últimes cinc jornades de lliga
Quan resten només cinc jornades per acabar la lliga regular, el Nàstic manté clar que cal seguir fil per randa la filosofia implantada per Dani Vidal des de la seva arribada a la banqueta: pensar únicament en el pròxim partit, seguint la ja popular estratègia del ‘Cholo’ Simeone, del ‘partit a partit’. L’equip depèn de si mateix per accedir al play-off d’ascens i, per aconseguir-ho, haurà de mantenir un ritme ferm de puntuació.
Els tarragonins tenen encara tres partits per disputar al Nou Estadi (contra el Real Unión de Irún, el CD Lugo i l’Arenteiro) i dos desplaçaments exigents, a Andorra i a Segòvia. El calendari es presenta favorable per amarrar l’objectiu, sobretot tenint en compte la fortalesa mostrada a casa. No obstant això, fora de Tarragona, els granes no guanyen des de l’1 de febrer, amb la victòria a Balaídos, i només han sumat els tres punts en quatre ocasions en tota la temporada.
Tot i aquest hàndicap, l’experiència recent convida a l’optimisme. Des de la creació de la Primera Federació, el Nàstic ha demostrat saber competir en els últims trams de temporada, aconseguint almenys 10 punts en les darreres cinc jornades de cada curs.
La temporada passada, els tarragonins van arribar a l’esprint final en una situació similar a l’actual. Amb el Deportivo destacat al capdavant, l’equip va reaccionar després d’un mal resultat a Lleó i un empat sense gols contra el Sabadell. A partir d’aquí, tres victòries consecutives —inclosa una de prestigi contra un rival directe com el Barça Atlètic al Johan Cruyff— van permetre assegurar la segona posició i sumar els ja habituals 10 punts finals.
Un any abans, el 2022, el Nàstic es trobava lluitant per la permanència abans d’arribar a la jornada 35, amb un Dani Vidal que portava menys de 10 jornades al capdavant de l’equip. Després de caure contra el Real Unión (0-1), l’equip va reaccionar amb triomfs contra Logroñés, Cornellà i Alcoyano, a més d’un empat valuós contra l’Amorebieta, que era el líder del grup, lluny del Nou Estadi. El final de temporada va ser tranquil, allunyat del descens però també del play-off.
La millor ratxa final es va viure la temporada 2021-22 amb Raül Agné al capdavant. L’equip, que era a només un punt de la zona de promoció, va acabar sumant 12 punts en cinc partits. Malgrat començar aquest tram amb derrota a Sabadell (2-0), els granes van enllaçar quatre triomfs consecutius —contra la RB Linense, l’Albacete, el Sevilla Atlético i l’Alcoyano— per certificar la seva entrada al play-off amb un gol decisiu de Pablo Fernández.
Així doncs, malgrat que la jornada 34 ha estat talismànicament adversa (tres derrotes en els tres últims cursos), el Nàstic ha sabut redreçar el rumb per tancar les temporades amb bons registres: 10 punts (tres victòries i un empat) en els darrers cinc partits de les dues últimes campanyes, i quatre victòries seguides el 2021-22.
Si aquest any els granes mantenen la tònica i tornen a sumar un mínim de 10 punts, arribarien als 61, una xifra que pràcticament garantiria la presència en el play-off i que igualaria el registre aconseguit el 2022.
Una línia ofensiva d’alt rendiment que genera un «beneït problema»
Pablo i Antoñín lideren l’equip amb 9 gols cadascun. Per fer-los coincidir, Vidal ha d’optar per una doble punta on es complementen bé per la naturalesa de referència de l’andalús i la tendència mòbil de l’asturià. Els extrems també aporten: Narro, a més de les seves assistències, ha trobat porteria amb regularitat, mentre que l’altra banda se la disputen habitualment Concha i Jardí, tots dos amb números destacats, tant com a titulars com sortint des de la banqueta. Roberto Torres va arribar aquest hivern, aportant un nou perfil a l’atac, amb una prodigiosa cama dreta clau per llençar atacs ja sigui des d’una banda o per darrere d’una referència.
Marc Fernández, amb menys protagonisme, és clau en contextos de pressió o per la seva presència a l’àrea, aportant un perfil diferenciat. Alex Jiménez, en canvi, encara no ha trobat la seva millor versió.
Amb aquest ampli ventall d’alternatives, Vidal pot adaptar el sistema a cada partit: des de la doble punta fins a una línia de tres mitjapuntes.