Futbol
Galleda d'aigua freda i a mirar al 'play-off' (2-1)
Dos penals van sentenciar al Nàstic al Reino de León i van esvair cap opció de la primera posició
S'ha acabat el somni de la primera posició. Galleda d'aigua freda al Reino de León després de la derrota grana contra el líder. Els de Dani Vidal van acabar sent desbordats per la potència d'atac de la Cultural Leonesa. Dos penals, el primer, molt rigorós, van acabar per sentenciar a un Nàstic que, malgrat que Narro va retallar distàncies, no va mostrar la seva cara reconeixible per remuntar el duel. Toca mirar cap al play-off.
Els primers moviments els va tenir el líder. La Cultural va mostrar al seva potència en atac amb un centre lateral i un tir des de la frontal en els primers cinc minuts de partit, però el Nàstic aguantava les escomeses. Chacón era el més actiu. Primer amb una rematada des de l'interior de l'àrea que va sortir fregant el travesser i, poc després, quedant-se a mil·límetres de donar un cop de cap a l'àrea petita.
Els de Dani Vidal buscaven la seva ocasió amb calma. El Nàstic controlava la pilota i creixia per la banda esquerra a través de Víctor Narro, però la realitat és que el control i les aproximacions no es van traslladar en perill. Antoñín estava ben controlat i els escassos centres laterals acabaven a les mans de Bañuz. Amb tot, els tarragonins plantaven cara a un líder amb extremes necessitats de marcar primer.
El xoc del partit va venir amb dues lesions. La Cultural va veure com els seus referents en defensa i en atac, Satrústegui i Manu Justo, demanaven el canvi per lesió. Això va acabar per desestabilitzar el joc i els dos equips van deixar que la tensió acabés al descans sense perill real a les dues àrees.
A la represa es va demostrar que la primera part va ser la calma abans de la tempesta. La Cultural Leonesa va entrar com un llampec al partit per posar al Nàstic contra les cordes. Primer, Gorka Pérez va haver de ficar la cama per evitar l'ocasió de Chacón a la petita i, tot just després, Rebollo es va estirar per aturar un tir creuat de Pibe.
El líder va mostrar més intensitat i el seu talent va acabar per desbordar la defensa grana. En una centrada lateral, l'àrbitre va veure una agafada d'Antonio Leal dins de l'àrea i va castigar-la amb una pena màxima. Anton Escobar es va preparar per al duel i, tot i que Rebollo va endevinar la direcció, el punta de la Leonesa va posar l'1-0.
El gol va donar ales a la Cultural. Esperonats pel Reino de León, el conjunt local va convertir-se en un gegant i el Nàstic es va fer cada vegada més petit en defensa. La potència de Chacón en atac va acabar per desbordar la defensa grana. Després que Gorka Pérez refusés dues accions, la Cultural seguia dins de l'àrea. Chacón va driblar a Joan Oriol i el capità grana va posar la cama. Penal clar. Anton Escobar, de nou davant Rebollo, va disparar pel mateix lloc per posar el 2-0. Un abisme per dues errades.
El Nàstic buscava recompondre's contra una estampida. La Cultural havia tret del partit als grana a la força amb un atac potent. Tocava crear i de les cames de Jardí i Narro va sorgir el gol de l'esperança. En la primera triangulació en condicions del Nàstic va sortir el 2-1. Jardí va filtrar una pilota a Narro i aquest, sense angle, la va posar a l'escaire.
Era el gol d'una esperança que mai va arribar. La fluïdesa en el joc tan comú del Nàstic no va tornar a aparèixer. De fet, podria haver arribat abans el tercer, perquè la Cultural n'ha disposat de més clares que el Nàstic.
Els minuts passaven amb un Nàstic cada vegada més fora mentalment del partit. La derrota contra el líder va ser un gerro d'aigua freda. Ara, toca centrar-se en el 'play-off'.