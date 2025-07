L’Unionistas, la ‘bèstia negra’ que el Nàstic no ha sabut derrotar mai

Publicat per Arnau Montreal Quesada Creat: Actualitzat:

El Nàstic buscarà recuperar l’optimisme al Nou Estadi Costa Daurada dissabte contra un rival que s’ha convertit en la seva bèstia negra particular. L’Unionistas de Salamanca aterra a Tarragona com l’equip que el conjunt grana no ha sabut derrotar mai. De fet, els grana no han estat capaços ni de marcar en els tres enfrontaments perduts fins ara contra els salmantins.

El club de futbol popular arriba al partit en procés de canvi. La derrota la setmana passada contra l’Osasuna Promesas va ser l’últim clau en el taüt del tècnic Daniel Llácer, que, després de quatre partits sense guanyar, va ser destituït. L’argentí José Luis Acciari va aterrar per agafar les regnes del club i s’estrenarà al Nou Estadi encara sense segon entrenador.

El canvi a la banqueta sempre suposa una incògnita per l’estil de joc dels equips, però l’Unionistas sempre ha destacat aquesta temporada per ser un equip dur en els duels i valent davant qualsevol enfrontament. En la presentació a la banqueta, Acciari va demanar als seus jugadors treball i millora en la pressió i reduir «els errors individuals». S’espera un partit de xoc, similar al que es va veure en l’estadi Reina Sofía en el qual els salmantins buscaran un joc poc fluid i amb moltes aturades.

De fet, aquell partit va quedar per a l’oblit per al Nàstic de Tarragona. El duel disputat el darrer mes de desembre es va resoldre per la via ràpida. L’Unionistas va marcar un golàs de falta directa de Pau Martínez al minut 8 de partit i el Nàstic no va saber reaccionar de cap manera mostrant una de les cares més grises de la temporada a domicili.

Pel que fa a la plantilla, l’Unionistas arribarà a Tarragona amb les baixes de Jordi Tur, Eudald Vergés i Arriba, tres fixos en els onzes inicials d’aquesta temporada. Qui sí que estarà disponible per al seu retorn serà Gorka Santamaría. El darrer dia que el davanter va trepitjar la gespa del Nou Estadi va ser contra el Málaga, quan va marcar el seu únic gol en tot el curs a Tarragona. De la Nava, el pitxitxi de l’equip amb 6 dianes, i Rastrojo seran els jugadors a tenir en compte del conjunt salmantí.

Paral·lelismes

L’Unionistas i el Nàstic han mostrat durant la temporada que són dos equips amb dues cares, una com a local i l’altra com a visitant. Amb tot, el dèficit de l’Unionistas és més evident perquè encara no ha guanyat ni un sol partit de lliga fora de casa.

De fet, és el segon pitjor visitant de la categoria, després de l’Amorebieta. Al mateix temps, els de Salamanca són el segon millor local del grup, només per darrere de l’Andorra. Qui tanca aquest particular podi és el Nàstic. Els de Dani Vidal s’escudaran en la força del Nou Estadi per recuperar les bones sensacions.

Altes i baixes

Dani Vidal recuperarà peces importants de cara al duel. Víctor Narro i Pablo Fernández tornaran de la seva sanció mentre que, d’altra banda, el tècnic grana no podrà comptar amb Óscar Sanz per acumulació de targetes ni Borja Granero, per lesió. Pol Domingo i David Juncà són dubte per molèsties.