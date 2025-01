El Nàstic es prepara per recuperar les bones sensacions aquest mes de gener

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Nàstic de Tarragona engega el 2025 amb les piles carregades. El conjunt de Dani Vidal va tancar el 2024 amb la necessitat d’unes vacances després d’un mes de desembre per oblidar amb una victòria i tres derrotes. Els grana van tornar als entrenaments el 30 de desembre i aquesta setmana ultimen els preparatius per engegar el 2025 amb bon peu contra la Gimnástica Segoviana. Aquest mes les oficines de la Budallera treuen fum.

La direcció esportiva treballa en ultimar sortides que habiliten noves arribades després del fitxatge de Migue Leal. A la part esportiva, Dani Vidal treballa sense prestar tanta atenció al mercat perquè l’equip travessi la pujada de gener de la millor manera possible.

Després de superar el primer cap de setmana de l’any sense partits a causa de l’aturada per disputar la Copa del Rei, el Nàstic tornarà al Nou Estadi Costa Daurada aquest dissabte. En aquest mes de gener el conjunt grana haurà de disputar quatre partits, tres de lliga –dos d’aquests a casa– i un de Copa Catalunya com a mínim.

El primer dels duels serà el darrer de la primera volta de la Primera Federació. El Nàstic tindrà un duel particular contra la Gimnástica Segoviana amb l’objectiu de tornar a sumar una victòria després d’un mes de desembre complicat. Com a curiositat, el duel contra la Segoviana serà el cinquè partit consecutiu contra un equip de Castella i Lleó.

De la mateixa manera que els grana han demostrat que els equips filials són una presa fàcil, els equips castellanolleonesos són el seu punt dèbil. Dels quatre partits disputats fins al moment, els grana només van poder guanyar contra el Zamora a casa i van sumar derrotes contra la Cultural Leonesa, la Ponferradina i l’Unionistas de Salamanca.

Amb una data encara per determinar, però previsiblement la pròxima setmana, els grana afrontaran la fase 8 de la Copa Catalunya a la pista del Cerdanyola FC, el cuer del grup 5 de Tercera Federació. De la mateixa manera que l’anterior eliminatòria contra el Tona, es preveu que Dani Vidal torni a apostar per donar una oportunitat per brillar als jugadors de la Pobla de Mafumet i del Juvenil A que van formar part de l’anterior duel.

En cas de guanyar, el format de la competició estableix que la novena fase s’hauria de disputar aquest mateix mes de gener, tot i que serà la Federació Catalana de Futbol qui acabi de completar el camí a seguir d’aquesta competició catalana. La primera sortida de l’any a la lliga serà el pròxim dissabte 18 de gener a la pista de la Real Sociedad B.

El conjunt grana s’enfrontarà al primer filial de l’any i el més en forma de la categoria, perquè, actualment, és el segon classificat amb 31 punts. Aquest encontre serà també el primer d’una segona volta important per a les aspiracions grana. En el partit d’anada al Nou Estadi, els de Dani Vidal van assolir la victòria per 2-1 després de remuntar un gol matiner del Sanse.

Finalment, els grana tancaran el mes a casa contra l’Amorebieta, l’equip que actualment és el cuer del grup. Aquest duel serà en una hora atípica perquè la Real Federació Espanyola de Futbol va establir que es disputaria el diumenge 26 a les 15.30 h.